Assembleia da República aprova resolução do CDS em defesa de obras urgentes no posto da GNR de Oliveira do Bairro 22 jun 2018, 16:05 A Assembleia da República aprovou hoje, em plenário, o projeto de resolução do CDS-PP que recomenda ao Governo que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da GNR.



"Tendo como primeiros subscritores os deputados João Pinho de Almeida e António Carlos Monteiro, ambos eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro, o projeto propõe que o Parlamento recomende ao Governo que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana, de modo a que sejam asseguradas aos guardas ali instalados as condições dignas e adequadas ao desempenho das suas funções", refere um comunicado do CDS.



O edifício do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana (GNR) é propriedade do Estado e data de 1978. O" facto de ter estado um período razoável de tempo apenas com a estrutura construída, provocou no edifício danos estruturais e na sua conceção, resultando, aos dias de hoje, numa total desadequação para a ação operacional dos guardas que ali estão instalados."



Num documento de março de 2017, o Governo apresenta como prioritária, entre outras, a intervenção no edifício do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da GNR.



A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna afirmou que para 2018 estava previsto um investimento de 500 mil euros naquela infraestrutura.



O executivo municipal de Oliveira do Bairro tem vindo a reunir com o Comando do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, "ao qual fez já chegar informação técnica e plantas de arquitetura do edifício, bem como um conjunto de documentação vária destinada ao processo de requalificação das atuais instalações, no sentido de agilizar esta obra."



O projeto de resolução na Assembleia da República foi aprovado com os votos a favor do CDS-PP, BE, PCP e PAN e com a abstenção do PSD e PS.

