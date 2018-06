Circulação viária na antiga Rotunda da Barra com distribuição de trânsito definitiva 22 jun 2018, 16:01 A Câmara Municipal de Ílhavo prevê que o prazo definido para a abertura da circulação do trânsito na requalificação viária da antiga Rotunda da Barra seja antecipada em cerca de uma semana. O anúncio público foi feito ontem, quinta-feira, pelo Presidente da Autarquia, numa visita técnica à obra que antecedeu a realização da reunião da Câmara Municipal, que teve lugar na Costa Nova.



No balanço feito ao decurso da empreitada e às diferentes etapas de execução dos trabalhos que decorrem desde finais de setembro de 2017, Fernando Caçoilo anunciou que, a partir deste sábado, 23 de junho, os fluxos de trânsito de saída da Barra e entre a Barra e a Costa Nova passam a ser efetuados pelo traçado definitivo, sob o novo viaduto.



Desfazendo quaisquer dúvidas quanto aos prazos de execução desta complexa empreitada, o Presidente da Câmara anunciou ainda que entre os dias 9 e 13 de julho o Executivo prevê que todos os traçados estejam prontos, incluindo os acessos pelo tabuleiro do viaduto, e que toda a circulação viária se realize de forma definitiva, permitindo cumprir um dos principais objetivos da empreitada que é a maior e melhor fluidez de trânsito nas entradas e saídas para a Praia da Barra e Praia da Costa Nova, transpondo o projeto para o futuro, para muitos verões que se avizinham, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e de acessibilidade às Praias do Município.



Após a conclusão destes trabalhos que estabelecem a circulação autónoma e a respetiva sinalização rodoviária, a obra entrará, por força da pressão turística e balnear, numa fase de suspensão parcial, retomando-se os trabalhos de conclusão das zonas envolventes em setembro, evitando causar mais transtornos, concluindo-se dessa forma um investimento de 1,7 milhões de euros num projeto que terá impactos para as gerações futuras e promoverá melhor mobilidade e maior segurança.



Nesta visita técnica de balanço houve ainda espaço para a apresentação de um projeto que complementa os objetivos da requalificação viária da antiga Rotunda da Barra. Trata-se de um sistema piloto implementado pela empresa Microio que permitirá a quem se desloca para a Praia da Barra saber, antecipadamente, os lugares de estacionamento livres nas duas principais artérias: Avenidas Corte Real e Fernando Lavrador. Esta experiência tecnológica, que coloca o Município de Ílhavo no mapa das cidades inteligentes e nos municípios inovadores, irá também servir de modelo para a implementação, por parte do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, de um sistema mais alargado de comunicações e disponibilização de serviços para automobilistas no troço entre a denominada "Ponte da Gafanha" e a Barra, denominado projeto PASMO.

