Com a tomada de posição dos moliceiros e a cedência da organização, este ano, pela primeira vez, os moliceiros vão receber mais que a organização.



ahcravo gorim *



A Regata da Ria deste ano representa um marco na história das regatas já que, pela primeira vez, os moliceiros se uniram e conseguiram o que só unidos se consegue: fazer-se ouvir e conquistar aquilo a que se tem direito.



Os prémios de presença foram significativamente aumentados e os prémios de mérito – posição na regata e concurso painéis - alargados até ao quinto lugar.



Desde 2013 a organização da Regata da Ria tem sido da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e entre a CIRA e os moliceiros existe – existiu desde sempre - uma “intermediária” que organiza as regatas – os Camponeses da Beira Ria.



O porquê da necessidade de esta entidade “intermediária” nunca entendi, mas os moliceiros também não foram capazes de fazerem a sua própria associação, como já escrevi anteriormente.



Como também já aqui disse e, como qualquer intermediário que se preza neste país, a organização embolsou sempre tanto ou mais que os moliceiros todos juntos.



Com a tomada de posição dos moliceiros e a cedência da organização – mais vale algum que nenhum – este ano, pela primeira vez, os moliceiros vão receber mais que a organização.



Quando em 2012 a Região de Turismo do Centro disse não ter condições financeiras para a apoiar a regata e fê-lo a escassas duas ou três semanas da sua realização, já os moliceiros estavam a ser amanhados e pintados para a regata, muitos já tinham as despesas feitas.



Nessa altura fez-se uma regata de luto, juntaram-se alguns moliceiros, fizeram-se as contas aos prémios numa tábua no museu estaleiro do Monte Branco, deram-se entrevistas a jornais e canais de televisão que, entre outras informações, divulgaram os valores em causa.



A Comissão de Turismo do Centro, quando soube pelos jornais o valor que estava em causa, terá dito: “esse dinheiro nós arranjávamos”. Nunca se soube quanto é que a Associação dos Amigos da Ria – que organizava a regata nessa época - terá pedido....



Estamos a menos de uma semana da realização da regata, evento maior da Ria de Aveiro. A promoção das entidades oficiais começou esta sexta-feira, na minha opinião tardiamente.



É assim que se promove o moliceiro de que uns se dizem pátria e quase todos usam como emblema promocional?



Valha-nos S. Diamantino Dias, valham-nos as suas ideias sobre o que entendia das regatas. Por muito que me custe repetir o que já citei noutro artigo, parece que mesmo repetindo mil vezes, não ficou ainda na mente de quem hoje manda, aqui fica de novo o que Diamantino Dias escreveu: “A minha ideia, quando propus a realização desta Regata, foi proporcionar, aos fotógrafos e cineastas, amadores e profissionais, 9 milhas náuticas ou 12 quilómetros – dos quais 8, pela estrada que liga a Torreira a S. Jacinto e 4, pela antiga estrada da Gafanha – e duas horas de hipóteses para fazerem excelentes imagens, que constituíriam óptimos elementos publicitários, susceptíveis de despertar a vontade de nos visitar a quem os visse.”...



Estamos a uma semana da Regata da Ria, os moliceiros uniram-se e conseguiram o que vinham reclamando há anos, mas se quem promove a regata convenientemente, depois não se venha queixar que ela só dá despesa. Ora não é despesa é investimento e a publicidade é a primeira forma de rentabilizar qualquer investimento.



Sem divulgação atempada e eficaz da Regata da Ria, perde-se grande parte da festa e das receitas que ela pode gerar na hotelaria e restauração locais. Perde-se a divulgação da Ria de Aveiro, do MOLICEIRO e perdemos todos os que sentem a ria a correr nas veias.



Esta é uma coluna de opinião, por isso aqui fica a minha: Parabéns Moliceiros. A Regata da Ria de Aveiro é dia 30 de junho.



* mestre de artes e ofícios.