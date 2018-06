Vagos Sensation Gourmet 2018 com Filipa Gomes, Vitor Matos, Nurdin Topham 22 jun 2018, 13:32 Quatro edições depois o evento mais saboroso do verão está de regresso com uma mão cheia de novidades na sua 5ª edição.



O evento da Câmara Municipal de Vagos com o apoio da Sensation Gourmet realizar-se-á nos dias 6 a 8 de julho, na Praia da Vagueira. "Ultrapassa os teus límites" é o tema da escolhido para a 5ª Edição do Vagos Sensation Gourmet.



Um evento dinâmico, que aposta na promoção da riqueza cultural, através de atividades como showcookings, debates, provas comentadas, espetáculos e degustações que, dessa forma, lhe dão um caracter único e diferenciador ao dar a oportunidade dos visitantes de privarem com grandes nomes do panorama gastronómico nacional e internacional.



Já confirmados estão Filipa Gomes (Prato do Dia - 24 Kitchen), Vitor Matos ( ANTIQVVM e Hotel Vidago Palace), o chef revelação do ano Vasco Coelho Santos, o convidado internacional Nurdin Topham (1* Michelin), entre muitos outros. Mais informações www.vagossensationgourmet.com



