Esgotadas as inscrições para os 30 minutos destinados ao público na Assembleia Municipal de Aveiro 22 jun 2018, 13:11 O número de inscrições para intervenções do público para a Assembleia Municipal de Aveiro, esta noite, no período antes da ordem do dia, já está "totalmente preenchido", informa a mesa daquele orgão.



O regimento prevê um máximo de 30 minutos para a participação de cidadãos. Período que já está tomado pelas inscrições aceites para a sessão ordinária de junho, que arranca pelas 20:30.



A reunião desta noite está a gerar muito interesse por força da inclusão de um ponto, na ordem do dia, destinado à apresentação aos deputados municipais do estudo prévio para a requalificação do jardim do Rossio e recolha de contributos.

