Um estudo coordenado pela Universidade de Aveiro (UA) confirma existência de áreas de importante valor ecológico ao longo da plataforma continental portuguesa já descritas e protegidas na rede Natura 2000, mas destacam o valor de outras, hoje, sem estatuto de proteção, principalmente, na região sul.

O estudo, publicado no periódico “Ecological Indicators”, foi realizado em colaboração com as universidades de Ghent e Vigo, o Centro de Ciências Marinhas e Ambientais (MARE), a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto Marinho da Flandres (VLIZ).



Com o título “Marine biological value along the Portuguese continental shelf; insights into current conservation and management tools”/”Valor biológico marinho ao longo da plataforma continental portuguesa; uma visão sobre as ferramentas atuais de conservação e gestão”, o estudo foi publicado no periódico “Ecological Indicators” (factor de impacto: 3,898), do grupo Elsevier (ler artigo).