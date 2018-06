A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) acaba de aprovar a constituição da Unidade Coordenadora Funcional da Osteoporose (UCF-OP) do Baixo Vouga no sentido de melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes nesta área da Reumatologia.

A UCF-OP do Baixo Vouga, a primeira a ser criada no país, traduz a cooperação entre o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV) e o Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar Baixo Vouga (CHBV) segundo um modelo organizacional de prestação dos cuidados especializados que permite diagnosticar e tratar antes que ocorram as fraturas. O envelhecimento da população, aliado ao aumento dos hábitos tabágicos, à generalização do sedentarismo e à ausência de exigências físicas significativas devido a novas profissões e estilos de vida, fundamentam as estimativas de que a dimensão da Osteoporose tenderá a aumentar exponencialmente nos próximos anos.

São funções da UCF-OP do Baixo Vouga, entre outras, promover o acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde, fomentar a cooperação entre profissionais e a articulação e complementaridade entre os vários serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), promover a utilização de novas técnicas e contribuir para a implementação de programas regionais ou nacionais nesta área.

No âmbito da criação da primeira UCF-OP na região Centro e no país, Rosa Reis Marques, presidente da ARSC, sublinha que “a cooperação clínica e institucional entre os cuidados de saúde primários e hospitalares trará, sem dúvida, resultados promissores para a saúde dos nossos doentes, no âmbito da prevenção e do tratamento desta doença silenciosa”.

A osteoporose e as fraturas osteoporóticas que lhe são consequentes constituem um importante problema de saúde pública a que importa dar resposta. Calcula-se que em Portugal existam cerca de meio milhão de pessoas com osteoporose e estima-se que a incidência anual de fraturas da anca seja entre 154 a 572 por 100.000 mulheres e de 77 a 232 por 100.000 homens, dependendo da idade.

Mais de 10.000 doentes são admitidos anualmente no SNS devido a fraturas de fragilidade da anca o que implica internamento. A ocorrência deste tipo de fratura aumenta em 15 a 25% a mortalidade do indivíduo durante o primeiro ano depois da fratura; a maioria dos doentes torna-se dependente de terceiros e muitos ficam acamados.