O presidente da concelhia do PSD de Aveiro esclareceu, esta quinta-feira, a ausência de tomada de posição do partido relativamente à requalificação da zona entre a ponte praça e o jardim do Rossio.

O silêncio deve-se ao desconhecimento da proposta escolhida pela Câmara em concurso de ideias.



"Só podemos falar do que temos conhecimento e, neste momento, apenas sabemos o que tem vindo na imprensa", garantiu Vitor Martins, admitindo que lhe chegam "muitos pedidos para nos pronunciarmos sobre o Rossio".



O líder concelhio não escondeu, de resto, o incómodo sentido no seio do PSD local por alegadamente não ter havido até agora possibilidade da Câmara abordar com o partido o tema da polémica autárquica do momento.



Por iniciativa conjunta da presidência da Câmara e da mesa da Assembleia Municipal a ordem de trabalhos da sessão ordinária de junho, que arranca esta sexta-feira à noite, inclui um ponto para apresentar a proposta da futura praça / cave de estacionamento do Rossio e recolha de contributos. "Achamos bem ouvir os deputados, mas também deve envolver o maior partido da coligação e do concelho", vincou o presidente dos sociais democratas.



Vitor Martins mostrou-se preocupado com as críticas escutadas desde que foi conhecida publicamente a proposta selecionada pelo executivo, não só pelo que foi acompanhando pela comunicação social e redes sociais, mas também em contactos pessoais mantidos na zona do Rossio e bairro da Beira Mar.



Sem querer antecipar qualquer posição defintiva a favor ou contra, o líder concelhio deixa explícito que o partido tem reservas e dúvidas por clarificar.

"A Câmara terá outras bases para defender a ideia, que desconhecemos, mas se for para criar o que tem vindo a ser falado e vemos nas imagens, o PSD estará ao lado da maioria dos aveirenses", disse, deixando entender uma opinião desfavorável quanto ao estudo prévio.



Para ultrapassar as críticas feitas sentir, o dirigente social democrata espera que a vontade da população seja tida em conta, fazendo uma comparação com os problemas levantados aquando do arranque da concessão dos transportes. "A Câmara resolveu com mais autocarros", lembrou.

