O PSD concelhio de Aveiro solicitou uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) devido às carências sentidas pela população das freguesias de Nossa Senhora de Fátima e São Jacinto em aceder a cuidados de saúde primários, solictando, também, à Câmara que disponibilize transporte aos utentes afectados.



Em comunicado, os sociais democratas dizem que face "à premência em ser encontrada uma resposta para as situações vigentes, importa desde já que os diferentes agentes envolvidos concentrem os seus esforços na procura de soluções alternativas, ainda que temporariamente provisórias".



Defendem, por isso, a disponibilização de transportes públicos por parte da Câmara Municipal de Aveiro no caso da freguesia de Nossa Senhora de Fátima e se diligencie junto das instâncias superiores de saúde a resolução definitiva dos problemas, "em benefício dos interesses das populações locais."



Por isso, o PSD irá pedir uma audiência da ARSC lembrando que "em causa está a vida de pessoas, doentes urgentes ou não, que, por falta de um agir concertado, podem vir a ficar sem receber a ajuda e o tratamento médico de que necessitem."



Apesar da condicionante dos rácios (número de habitantes exigidos) os sociais democratas consideram "fundamental que os problemas sejam analisados caso a caso, na sua peculiaridade, e que, em função das necessidades apuradas, se aja em conformidade."



Na sequência do descontentamento manifestado pela população de Nossa Senhora de Fátima, em defesa do reforço dos cuidados médicos na extensão de saúde local, o PSD ouviu o autarca da Junta local, Antero Santos, e alguns habitantes.



Seguiram-se contactos com o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, Pedro Almeida, "que, recetivo às preocupações transmitidas, fundamentou a impossibilidade de afetação de um médico a tempo inteiro à extensão de saúde em causa com base no diminuto número de utentes", explica o PSD.



O caso da freguesia de São Jacinto também "mereceu particular preocupação" com contactos junto da população local e presença numa recente manifestação. "Com efeito, os habitantes ver-se-ão obrigados, durante os meses de junho e julho, a recorrer à extensão de Saúde de Murtosa ou ao Centro de Saúde de Aveiro, como o único meio de acesso aos cuidados de saúde primários. Contudo, e segundo as informações transmitidas pelo Centro de Saúde de Aveiro, também aí os utentes de S. Jacinto só serão atendidos ao fim de semana, devendo os mesmos, durante a semana, dirigir-se ao Hospital de Aveiro, medida que virá acentuar ainda mais a sobrelotação destes serviços", adianta a concelhia.



O PSD lembra que estamos perante uma freguesia "geograficamente isolada, maioritariamente habitada por pessoas idosas, algumas das quais com mobilidade reduzida, ao que acresce as dificuldades ao nível dos transportes públicos, já que a sua deslocação a Aveiro implica a utilização do ferryboat e de um autocarro, em horários nem sempre compatíveis com os da doença."