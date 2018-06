O Porto de Aveiro manteve-se quase à margem do protesto contra o trabalho precário que teve maior expressão em outras administrações, nomeadamente em Lisboa e Setúbal.



Nas últimas semanas alguns portos nacionais voltaram a conhecer agitação de trabalhadores portuários, incluindo greves.

Em declarações ao Espaço da Comunidade Portuária de Aveiro (CPA) transmitido pela Rádio Voz da Ria, Rui Oliveira, do Sindicato 2013 dos Trabalhadores dos Tribunais Portuários de Aveiro, continua a dar como satisfatório o acordo celebrado com as empresas portuárias no âmbito da contratação coletiva que fez regressar a paz social em 2013, após um período muito conturbado com greves prolongadas.



"Desde que exista um bom entendimento e as pessoas através do diálogo consigam reivindicar e ver as suas preocupações ultrapassadas, penso que não há necessidade de se partir para lutas mais exigentes. A Federação Nacional dos Trabalhadores Portuários, de que fazemos parte, decidiu não aderir à greve", declarou o representante do sindicato aveirense.



Em jeito de ponto de situação da atividade portuária, Rui Oliveira mostra satisfação com o desempenho em alta do movimento local de mercadorias. "Em 2017 felizmente cresceu, para o que contribuiu também a mão de obra bastante qualificada e capaz de dar resposta às solicitações com rapidez e dos investimentos das empresas em equipamentos mais modernos, gruas com grandes capacidades e ritmos de movimentação bastante altos, que afastaram algumas limitações".



Como exemplo, o Porto de Aveiro consegue atualmente movimentar em algumas cargas a granel de 1500 toneladas por hora com uma grua, equivalente a um navio de 70 metros. "Hoje existem navios a escalar com 185 metros de comprimento, com capacidade para 32 mil toneladas, o que diz bem da evolução".



O tradicional estivador transformou-se, entretanto, "num trabalhador qualificado, versátil e polivante que pode operar os vários equipamentos, com mais valia para as empresas", explica Rui Oliveira.



O Porto de Aveiro recebeu novos operadores, incluindo uma filial de um grupo espanhol, que veio ajudar a dinamizar a atividade.



Grande parte da mão de obra dos portos continua a ser de temporários a que as empresas recorrem quando o seu quadro privativo não dá resposta às solicitações que vão chegando.

"Tentamos sempre melhorar as condições destes trabalhadores, mas compreendemos que este sector tem especicificidades, com picos de atividade, e não se pode estar a requisitar para os quadros criando custos fixos que podem trazer contratempos a quem está nos quadros. Hoje pode haver 20 navios em Aveiro e amanhã nenhum", afirma o dirigente do Sindicato 2013 adiantando que as empresas de trabalho portuário locais têm cerca de 70 funcionários permanentes, desconhecendo a realidade do operador espanhol.