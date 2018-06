Abrigo de animais da Quintã do Loureiro alvo dos ´amigos do alheio´ 21 jun 2018, 15:55 O abrigo de animais da Quintã do Loureiro, em Cacia, Aveiro, foi assaltado e vandalizado.



Segundo o grupo de voluntários que dinamiza o espaço de acolhimento de animais de companhia sem donos, os larários, além de danos, levaram artigos diversos.



O cadeado de acesso ao local onde estava guardado o material foi arrombado.



Além de patés, detergentes, medicados, os ladrões levaram um carrinho de mão, luvas e sacos de lixo.



A AMA - Amigos do Abrigo Quintã do Loureiro foi obrigada, entretanto, a encontrar uma forma alternativa de receber donativos por transferência bancária, uma vez que os voluntários tentam desvincular-se da associação com sede em Lisboa que esteve na origem da edicação do abrigo, embora com apoios angariados localmente.

