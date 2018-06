ACT abre serviço local em Vagos com apoio da autarquia 21 jun 2018, 14:39 A Cãmara de Vagos, "seguindo a sua política de proximidade", anuncia que estabeleceu uma parceria com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) que permite "disponibilizar aos munícipes, empresas instaladas e funcionários das mesmas, apoio em assuntos de âmbito laboral."



O serviços do Centro Local do Baixo Vouga da ACT estarão na autarquia na quarta quarta-feira de cada mês, entre as 10:00 e as 17:00.



Estará disponível um serviço informativo no domínio das relações e das condições de trabalho, a receção de documentos, pedidos de Livretes Individuais de Controlo, declarações várias d disponibilização de informação técnica sobre prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos diversos setores de atividade.

