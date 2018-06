Feira do Mirtilo ajuda a atrair turistas a Sever do Vouga 21 jun 2018, 13:36 Juntar a promoção do mirtilo e dos pequenos frutos à divulgação do município. A Feira Nacional do Mirtilo (28 de junho a 1 de junho), para além das suas componentes técnicas e lúdicas, tornou-se um cartaz turístico com impacto nacional que a autarquia de Sever do Vouga deseja potenciar.



"Pretendemos ter aqui um evento que leve a pessoas a visitar-nos e ficar durante o fim-de-semana, com um programa centrado no mirtilo, mas por outros variadíssimos motivos que temos aqui no concelho", disse hoje Almeida e Costa, vice-presidente ao falar na apresentação da 11ª edição do certame.



Entre as novidades contam-se a apresentação de um gin de mirtilo, o lançamento do livro infanto juvenil "O Pequeno País dos Frutos" de João Pedro Mésseder e Paul Hardman e a inauguração de uma escultura dedicada ao mirtilo. Na animação músical é dado relevo ao espectáculo "Guitarras Mágicas".



"A Feira do Mirtilo serve para promover Sever do Vouga a todos os níveis, cultural, económico e turístico. Neste último, temos mais de 40 alojamentos locais, seis rurais e dois hotéis. Queremos promover a gastronomia, as belezas naturais, as quedas de água e a nossa albufeira espectacular. Temos o património megalítico, a rota da água e da pedra, percursos pedestres. Pretendemos aproveitar para divulgar e potenciar o desporto de aventura e o museu municipal", disse o autarca severense (consultar programa). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

