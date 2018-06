Filipe Guerra, do PCP de Aveiro, mostrou-se hoje "muito preocupado com a eminente destruição de uma série de agências bancárias da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no distrito de Aveiro, incluindo na cidade capital.



Da lista de novos encerramentos a consumar nas próximas semanas constam balcões em freguesias de Oliveira de Azeméis, Estarreja e Santa Maria da Feira.



Depois do fecho das agências na sede Associação Industrial do Distrito de Aveiro e São Bernardo, a CGD já anunciou o fim do balcão da Universidade de Aveiro.



O PCP veio hoje a público acrescentar à lista do concelho de Aveiro o balcão das Glicínias e os serviços instalados no edifício da Rua do Galitos, reduzindo a presença na cidade à agência da Avenida Lourenço Peixinho e à existente na freguesia de Esgueira.



"É insuficiente para a população. Qualquer cidadão que procure resolver um problema com a CGD em Esgueira sabe que tem fila, há uma sobrecarga das agências sobreviventes, os problemas vão aguidizar-se", denunciou Filipe Guerra lembrando as especiais responsabilidades de um banco público.



"Preocupa-nos esta situação, pelo que representa de diminuição do serviço público, do ponto de vista da perda objetiva de proximidade às populações e perda de postos de trabalho, com a desvalorização de uma grande empresa pública que tem um papel histórico muito importante na economia do país", acrescentou.



O deputado municipal em Aveiro falava durante uma iniciativa pública do PCP, com distribuição de panfletos e contactos junto da população.



O eleito comunista disse ter informações que apontam para a alienação do edifício sede da CGD no centro da cidade para fins hoteleiros. "Vemos o encerramento de balcões, como aconteceu no passado, num processo que também prevê a alienação de património que, no fundo também é público, para a construção de um hotel. É uma situação que nos preocupa", referiu.



Aquando da primeira vaga de encerramentos, o PCP colocou a questão na Assembleia Municipal. "Na altura, o presidente da Câmara desresponsabilizou-se, dizendo que era um problema do Governo, o Governo que trate. Não existe qualquer tomada de posição pública, tão pouco de organismos como a Comunidade Intermunicipal, da nossa parte iremos agir dentro do que podermos fazer para inverter este processo", afirmou Filipe Guerra.