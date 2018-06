Exposição de Hologramas “Art in Holography - Light, Space & Time” reúne obras de artistas de renome mundial em Aveiro 21 jun 2018, 10:38 A Universidade de Aveiro, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro inauguram, no âmbito do International Symposium on Display Holography 2018 (ISDH 2018), a exposição de hologramas “Art in Holography - Light, Space & Time”. Esta exposição de arte contemporânea, única no país, reúne obras de um grupo de artistas de renome mundial, que trabalham em holografia. A inauguração acontece a 26 de junho, às 16h50, no Museu da Cidade de Aveiro, e é aberta ao público. Ficará patente nesse local até ao dia 30 de setembro. (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

