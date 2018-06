Um homem de 48 anos confessou, quase integralmente, as acusações de violência doméstica e sequestro de que foi vítima a esposa, negando apenas ameaças de morte. "Nunca quis fazer mal à minha mulher", garantiu.



O arguido, detido preventivamente na sequência dos factos, começou a ser julgado no Tribunal de Aveiro esta quarta-feira também por detenção de arma proibida.



O casal, que residia em Cacia, tem dois filhos, encontrando-se em processo de divórcio.



Nas declarações prestadas no início do julgamento, o barbeiro justificou os episódios ocorridos entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018 com problemas financeiros devido à falta de clientes no seu salão cabeleireiro, que o terão conduzido a uma depressão.



Alegou ainda que a esposa, de 45 anos, e o filho o acusavam de gastar dinheiro em relações extraconjugais.



Além de várias discussões que obrigavam a vítima a refugiar-se nos anexos de casa à porta fechada para sua segurança própria, incluindo na noite de consoada, em que o arguido destruiu a árvore de Natal e ameaçou deitar fogo à casa se a GNR fosse chamada, a acusação imputa ao arguido ameaças de morte empunhando facas, o que sucedeu na residência e no caso de sequestro que terminou com a detenção do autor.



A 5 de fevereiro, pela manhã, o homem surpreendeu a esposa a sair do autocarro no centro de Cacia e, segundo o Ministério Público, exibiu uma ´faca de caça´ para a forçar a entrar no carro onde tinha outra arma branca escondida, rumando a Sever do Vouga. Já naquela localidade serrana, ter-se-á insurgido contra a pretensão da mulher pedir o divórcio e ameaçou acabar com a vida de ambos atirando a viatura pela ribanceira.



Em tribunal, o arguido negou sempre "qualquer intenção de fazer mal" à esposa, garantindo que nunca pensou em consumar as ameaças de morte. A ida a Sever do Vouga seria "para estarmos sozinhos e podermos falar", justificou.



"Andava com o sistema nervoso alterado, disse muitas coisas que não devia ter dito. Estes quatro meses preso fizeram-me reflectir e estou arrependido. Mais valia na altura ter pegado nas minhas coisas e sair de casa. Pedi o divórcio e só espero que sejam felizes", declarou.