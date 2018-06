Governo nega ter negociado ou autorizado integração de colégio na rede de Oliveira do Bairro (Ag. Lusa) 20 jun 2018, 22:13 O Ministério da Educação desmentiu hoje ter negociado ou autorizado a integração do Instituto de Promoção Social de Bustos, também conhecido com Colégio Frei Gil, na rede pública do concelho de Oliveira do Bairro.



"O Ministério da Educação não negociou ou autorizou a integração deste equipamento na rede pública do concelho de Oliveira do Bairro. Aliás, o colégio encerrou já no ano anterior, pelo que os alunos estão neste momento nas escolas públicas do concelho, já que as mesmas tinham capacidade (lotação e condições) para os receber", refere o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues em nota enviada à agência Lusa (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

