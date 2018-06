Apareceu a ideia de que arrasar o Rossio e fazer tudo de novo (alegadamente mais bonito e airoso com carros a chegar e a carregar o centro !) seria uma obra de estadão.



H. Tércio Guimarães *



Os dois equívocos que levaram à proposta de arrasar o jardim do Rossio e começar uma obra de 2 anos no centro da cidade para criar uma pseudo-praça, mais ou menos.



O primeiro equívoco é a afirmação que o espaço está degrado e que não se pode recuperar.

O segundo é afirmar que é necessário mais estacionamento no centro.



Analisemos o primeiro: Lembram-se … Em 1982/83, quando foi feito o plano, o projeto e a obra com a configuração atual, o Rossio tinha-se tornado um terreiro de paragem de camionetas e zona alagadiça. Até os miúdos estavam a ser afastados do local ainda recordado, como espaço de notáveis eventos, de brincadeira e feiras de Março, entretanto transferidas para outro sítio.

Havia em Aveiro uma vontade imensa de criar um jardim central. Falta já apontada por muitos aveirenses ilustres e reclamada pelos cagaréus.

É então que, sob a Presidência do Dr. Girão Pereira, a Câmara de Aveiro lança um concurso público de ideias para a reabilitação do Rossio. A execução da obra com o Projeto vencedor* desenvolve-se em 1983 e finalmente surge o jardim que tantos ambicionavam.

A construção permitiu altear a cota geral e criar áreas dedicadas a diversas atividades, preservando a zona de entrada para pequenas feiras e eventos e recuperar a vivência perdida. O esquema viário foi repensado, alargado, permitiu mudanças de sentido e franco estacionamento.

O Rossio passou então a ser, a sala de visitas da cidade. A vida voltou a animar o local. O João Afonso de Aveiro agradeceu!



Em 2003/4/5 , com a presidência do Dr. Alberto Souto e o desenvolvimento do Programa Polis toda a frente de água foi estudada. A linha que vai do Rossio até à Jerónimo Pereira Campos sofreu alterações importantes, que incluíram ajardinamentos e arranjos exteriores e estabilização dos muros da ria, perdendo o seu caráter de traseiras. As margens dos canais foram valorizadas. O Rossio, recebeu mais um alinhamento de palmeiras e houve pavimentos melhorados.

Por esta altura desenvolver-se-ia o Plano de urbanização da Polis, ferramenta imprescindível para manter viva a chama de futuras intervenções qualificadas. O Rossio, na sua forma atual, fica registado no plano como zona a manter em parte dominada pelo verde público.



Recentemente, não sei bem quando, apareceu a ideia de que arrasar o Rossio e fazer tudo de novo (alegadamente mais bonito e airoso com carros a chegar e a carregar o centro !) seria uma obra de estadão que abrilhantaria o local e daria para ficar nas memórias de Aveiro. Curiosamente, muita gente embarcou nesta nova tese sem fazer uma abordagem crítica sobre o assunto.



Surgiu assim um novo concurso para uma alteração radical do Rossio com um programa formatado à medida.

Depois, uma série de pequenos argumentos falaciosos e algumas inverdades vieram engordar vontades de desfazer.

Não faz mal. As palmeiras abatem-se e dizemos que nada pode substitui-las.

As raízes das árvores levantam o pavimento. Nada se pode fazer.

O tijolo burro** está partido. Faz-se a demolição e transporta-se a vazadouro.

Há pichagens. Não se apagam

As árvores não prestam. Abatem-se.

A calçada à portuguesa está estragada. Tropeçamos.

A relva é molhada. Plantam-se lajetas, porque são mais resistentes.

Os aveirenses não frequentam o local. Faz-se de novo e a multidão acorre para aplaudir.

Simplesmente, tudo isto é fado, tudo isto é triste.



E, vamos lá, tudo isto é pouco, tudo isto é muito pouco, para justificar não recuperar o Rossio e fazer as obras de reabilitação necessárias e facilmente resolvidas (haja vontade).



O segundo equívoco: O estacionamento em falta. Colocam-se aqui duas perguntas. Estacionamento para quem? Estacionamento para quê?

Estacionamento pago para somar ao do Forum semicheio?

Estacionamento, de borla para os cagaréus agradecidos? Por exemplo, para os que vivem ao pé da Capela de São Bartolomeu. Sim, porque a Beira-mar não acaba no Cais das Falcoeiras. A Beira-mar é muito mais. E todos somos cagaréus. Felizmente!

Vejamos: O estacionamento urbano vai ser ainda necessário por mais alguns anos. Mas não será para sempre. Os modos de deslocação estão a mudar e as cidades visionárias, optam por não ter carros no centro. Daqui a dez anos é provável que um estacionamento subterrâneo não tenha clientes.



Entretanto, concurso acabado, surge a nova proposta para o Rossio. Como sinopse, podemos descrevê-la assim:

“Uma grande laje, com um buraco no meio com lojas (?), carros por baixo, uma fiada de árvores à volta e um jardim encolhido num canto”.

Agora. O tempo vai correndo e o projeto decorrendo e as palmeiras morrendo.

Mas, apesar de tudo, ainda podemos pensar melhor no assunto.

Claro que há alternativas, para tudo isto:

Primeiro reabilitar o Rossio. Depois, estruturar a entrada da cidade do outro lado do Canal das Pirâmides fazendo os arruamentos previstos. A zona do Bóia e Irmão e toda aquela área até à antiga Empresa de Pesca e à Ponte do Milenário ou Dobadoira, com estacionamento integrado na edificação e construindo a ponte pedonal, já prevista, para atravessar para o lado de cá. Ou, desenvolver o Projeto da Avenida da Lota com estacionamento à superfície, construção de equipamentos e uma verdadeira Praça, que até já pode conter um palco bem desenhado.***

Será que, com uma participação empenhada dos aveirenses, ainda é possível recuar? Ou, vamos limitar-nos a ouvir que, pequenas alterações à proposta agora apresentada são possíveis desde que… fique tudo na mesma?

Salve-nos São Gonçalinho.



* Arquiteto

* O Concurso público de ideias e o Projeto para o Rossio de 1982 foi ganho pelo autor que teve a colaboração do Gabinete de arquitetura paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, Francisco Caldeira Cabral

** O tijolo burro como elemento da construção dominante foi adotado como memória e homenagem à indústria local e também pela sua longevidade. É nesta altura que a U.A. também o adota para unificar a imagem do Campus.

***As áreas mencionadas estão previstas no PUPPA Plano de Urbanização do Programa Polis de Aveiro.