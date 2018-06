Homem condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva por abusar sexualmente de vizinho menor 20 jun 2018, 14:38 Um funcionário de Junta de Freguesia no concelho de Ílhavo foi condenado, esta tarde, no Tribunal de Aveiro, a quatro anos e meio de cadeia, efetiva por abusos sexuais de que foi vítima um rapaz de 14 anos. Os factos, considerados pelo juíz presidente "como provados na generalidade", remontam a 2015. O arguido, de 50 anos, foi condenado ainda a pagar uma indemnização civil de 5 mil euros à representante da vítima (mãe). Na medida da pena pesou "o desvalor, ausência de arrependimento e as necessidades de prevenção". Aquando da detenção, a Polícia Judiciária de Aveiro referiu que o suspeito terá aproveitado a relação de vizinhança com o rapaz para conseguir estabelecer afinidade com ele e assim obter a sua confiança. O arguido aliciou o menor com recurso a contrapartidas pecuniárias, para lograr a concretização dos seus desígnios libidinosos, conseguindo mesmo que a criança pernoitasse em casa dele, onde depois a sujeitava a práticas sexuais de natureza diversa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

