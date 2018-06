A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal, que assume, assim, um compromisso político para com a sustentabilidade do planeta e do concelho de Mealhada, reduzindo em 40% as emissões de CO2, até 2030.



A adesão ao “Covenant of Mayors”, constituirá uma alavanca para a estratégia de sustentabilidade da Mealhada, município que integra valores ambientais e paisagísticos ímpares – região demarcada da Bairrada e Mata Nacional do Bussaco – que urge proteger, valorizar e promover. Esta estratégia de sustentabilidade foi iniciada com o Plano de Ação para a Eficiência Energética, com trabalho desenvolvido em matéria de eficiência energética dos edifícios municipais e da gestão da rede de iluminação pública, e assume agora esta nova meta de redução das emissões de CO2 até 2030.



O Município da Mealhada pretende, em parceria com Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, desenvolver estudos e projetos com vista ao incremento da utilização de energia sustentável, contribuindo para o mitigar das alterações climáticas.



O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia reúne autoridades locais e regionais que se comprometem voluntariamente com a implementação dos objetivos da União Europeia para o clima e a energia no seu território, com o horizonte de 2030, e partilham entre si boas práticas.



A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e segue para aprovação da Assembleia Municipal.



Mealhada, 20 de junho de 2018