Anadia: “Quintas no Museu – Histórias de Vida” 20 jun 2018, 11:45 Júlio Pereira é o convidado da próxima sessão das “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, que terá lugar na próxima quinta-feira, 21 de junho, a partir das 21:30, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.



Nesta tertúlia, o músico, compositor, multi-instrumentista e produtor vai ser convidado a desvendar um pouco mais sobre a sua vida e carreira. A conversa será “ilustrada” com a interpretação, pelo músico e sua banda, de temas seus originais.



Tendo iniciado a sua carreira como músico rock, Júlio Pereira dedicou-se, mais tarde, à música tradicional portuguesa tocada com recurso a instrumentos como o cavaquinho e a viola braguesa. O seu currículo regista 22 discos de autor e a participação, como instrumentista, orquestrador ou produtor, em cerca de 80 discos de outros artistas. De destacar a sua colaboração com Zeca Afonso, The Chieftains, Pete Seeger, Kepa Junkera, Carlos do Carmo, Chico Buarque e Sara Tavares.



A entrada nesta tertúlia promovida pela Câmara Municipal de Anadia é livre, mas limitada à capacidade do espaço. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)