Faleceu aos 86 anos o advogado aveirense Flávio Sardo, que foi presidente da comissão administrativa da Câmara de Aveiro na transição entre a revolução de 25 de abril e as primeiras eleições livres (1974 e 1976).



"Democrata de sempre (quando sê-lo exigia coragem física e moral), participou em todas as expressões relevantes do movimento oposicionista e a ele se deve, entre outros, a organização do II Congresso Republicano e III Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, em 73, cujas conclusões viriam a enformar o programa do MFA, um ano depois. Na sequência da Revolução de 1974 viria a assumir a presidência da comissão administrativa da Câmara Municipal de Aveiro, tendo contribuído activamente para o sucesso das primeiras eleições autárquicas em 76, afastando-se desde então da ribalta política para exercer a advocacia onde granjeou enorme prestígio", recorda Filipe Neto Brandão, advogado e atual deputado do PS na Assembleia da República.