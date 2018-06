Feira Nacional do Mirtilo anima Sever do Vouga durante quatro dias 20 jun 2018, 00:31 O Parque Urbano de Sever do Vouga volta a acolher a Feira Nacional do Mirtilo nos próximos dias 28, 29 e 30 de junho e 1 de julho, naquela que será a 11ª edição deste evento. Serão quatro dias repletos de atividades, destinados tanto aos profissionais da fileira do mirtilo – e dos pequenos frutos em geral – como às famílias que visitam Sever do Vouga durante o evento. Como acontece desde a primeira edição, a entrada na Feira é gratuita, assim como gratuitas são a maioria das atividades propostas pela organização, caso das palestras técnicas, animação musical, showcookings, animação infantil, entre outras (continuar a ler em Destino Aveiro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)