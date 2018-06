O PCP de Aveiro tomou posição desfavorável ao estudo prévio apresentado pelo município para o Rossio, onde se prevê criar uma praça urbana, se possível, com cave de estacionamento.



Os "pressupostos que nortearam o concurso de ideias" lançado pela Câmara de Aveiro para a requalificação do jardim do Rossio "não são os correctos", alertam os comunistas.



Em comunicado, o PCP considera que a proposta em cima da mesa "não serve os interesses da população de Aveiro". Por isso, apela ao executivo municipal para "tomar as medidas necessárias para desencadear um processo verdadeiramente participativo e construtivo, até tendo como base os estudos anteriormente feitos em colaboração com os técnicos da Câmara Municipal e da Universidade de Aveiro, entre outros."



A concelhia comunista concorda que o jardim do Rossio "merece e carece de uma intervenção para a requalificar, revitalizar e valorizar."



No entanto, entende que tal intervenção não pode ser dissociada do espaço envolvente (Bairro Beira-Mar, Alboi, Rua de Coimbra), por um lado, e da requalificação do eixo Estação CP - Av. Dr. Lourenço Peixinho, por outro.



"(...) a metodologia adoptada de ´trabalho à peça´, sem ter em conta estes elementos, não nos parece, de todo, a mais adequada", referem os comunistas para quem a praça jardim do Rossio "deve ser um espaço predominantemente ajardinado, de lazer e de convívio, de usufruto dos residentes da zona e da população que nos visita".



O PCP refere também que o envolvimento e participação da população em todo o processo, em especial, residentes, comerciantes, associações e colectividades locais é "um aspecto fundamental a respeitar."



O projecto apresentado pela Câmara "não responde" na avaliação do PCP "aos pressupostos em cima enunciados, antes os contraria em vários aspectos."



Alerta, de resto, para "a destruição de um espaço essencialmente verde, com vista privilegiada para Ria" para nascer "uma praça onde predomina a pedra é, por si só, inibidor do seu usufruto". Além disso, "a transformação de uma praça de lazer para uma praça de realização de eventos, contraria os interesses da população nesses bairros que ficaria, assim, mais exposta ao ruído."



Para o PCP, "um espaço ajardinado e arborizado contribui também para atenuar os efeitos do vento (intenso e constante) que se sente naquela zona da cidade, algo que o presente projecto ignora."



A concelhia considera "particularmente preocupante" a intenção de construção de um parque de estacionamento sob a praça, "que condiciona todo o projecto, não se conhecendo qualquer estudo que sustente ou verifique a necessidade ou viabilidade de tal construção."



Discurso direto



"Trata-se de uma zona de risco, leito de cheia, o que dificulta qualquer construção e previsivelmente acarreta elevados custos.



Nas imediações existem dois parques de estacionamento enterrados (Forum e Ana Vieira) semi-ocupados, pelo que não nos afigura como uma necessidade a construção do estacionamento na praça do rossio. Além do mais, tal representaria uma contradição com a lógica de retirar ou aliviar o tráfego automóvel na zona, mas, a ser necessário, consideramos que primeiro seria de estudar o actual espaço em frente ao antigo Governo Civil, por exemplo;



A hipótese de instalação de mais uma superfície comercial na praça do Rossio não salvaguarda os interesses do pequeno comercio local, antes os interesses imobiliários e especulativos".