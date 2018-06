José Lameiro no pódio do Ralicross de Sever do Vouga 19 jun 2018, 19:05 No Ralicross de Sever do Vouga, que se disputou no passado fim de semana, José Lameiro, dando um andamento espetacular ao seu Seat Leon RX, o que valeu subir ao pódio mais uma vez.



O piloto de Aveiro "terminou na terceira posição, o que lhe permite manter o segundo lugar, no Campeonato de Portugal de Ralicross – Categoria Super Car", informa a sua equipa em comunicado sobre a corrida no Alto do Roçario.



A festa teve um sabor especial na subida ao pódio. José Lameiro correu em ´casa´, embora fosse a primeira vez que competia neste circuito, merecendo aplausos da sua entusiasmada claque que se mostrou com bandeiras, t-shirts, lonas.



"Adorei este fim de semana, tanto pelas corridas como pela envolvência de todo este público. Nunca pensei ter tantos, fans e que fossem tão entusiastas, foi bonito", explicou o pilito da Lameiro Rx Team.



Sobre a prova, acabou por ser um resultado positivo: "Foi mais uma estreia, pois nunca tinha competido neste traçado. Correu bem, mas foi pena a final, ao falhar o arranque. De qualquer maneira, acho que fui evoluindo, durante todo o fim de semana. O carro estava impecável, o que agradeço à Simpa Racing", disse.



A equipa fez ainda eco das palavras finais: "Quero agradecer, também, a toda a minha equipa e a todo este público que esteve presente, mas em especial, aos que fizeram parte da minha claque. Obrigado a todos".



José Lameiro foi um dos pilotos em destaque, com o Seat Leon RX. Agora, há que aguardar pelos dias 21 e 22 de julho, data da realização da quarta prova do PRTX. O palco, será o Circuito Internacional de Montalegre.

