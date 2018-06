"A voz da floresta do Arouca Geopark´ 19 jun 2018, 17:37 De 16 de julho a 3 de agosto, o Arouca Geopark recebe a ação de voluntariado ‘A voz da floresta do Arouca Geopark’, no âmbito da ação de longa duração ‘Voluntariado Jovem na Floresta - Juventude Ativa’, promovida pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude.



O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.



Se queres fazer parte da Voz da Floresta do Arouca Geopark, e contribuir para a preservação da nossa floresta, inscreve-te aqui.

