BE de Aveiro quer hiper´s fechados aos domingos e feriados à tarde 19 jun 2018, 17:23 O Bloco de Esquerda de Aveiro vai defender na Assembleia Municipal o encerramento de grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados à tarde.



"A proposta recomenda que os estabelecimentos de comércio a retalho, alimentar ou não alimentar, que disponham de uma área de venda contínua igual ou superior a 2.000 m² encerrem todo o dia aos domingos e a 1 de maio e encerrem a partir das 13:00 nos restantes feriados"



O Bloco lembra que até 2010 as grandes superfícies encerravam ao domingo e feriados, entre os meses de janeiro a outubro, a partir das 13:00. A partir daí, os municípios passaram a ser os responsáveis pelo pelo alargamento ou restrição dos limites de horário.



"A Câmara Municipal de Aveiro optou pelo alargamento de horário das grandes superfícies, permanecendo abertas aos domingos e feriados durante todo o dia. O Bloco considera que esta medida é errada. Desde logo afeta os trabalhadores. O alargamento do horário não foi feito com a contratação de mais trabalhadores, mas sim através da flexibilidade, banco de horas, precarização e a perda de dias fixos de descanso. O alargamento do horário afeta igualmente o comércio tradicional e os respetivos postos de trabalho", refere o comunicado.



"Recorde-se que recentemente ocorreram duas greves dos trabalhadores do sector pelo direito à conciliação da vida familiar com a vida profissional e o fim da precariedade laboral, nomeadamente do banco de horas. A proposta do Bloco vai, no que concerne às competências municipais, ao encontro dessas reivindicações".



A proposta será discutida e votada na sessão da Assembleia Municipal que se realiza este mês.

