Uma mulher sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente de viação ocorrido no IC2, zona de Serém, Macinhata do Vouga.



O alerta de despiste chegou pelas 15:30, tendo sido ativados meios de socorro dos bombeiros de Águeda e do INEM.



Uma vítima adulta, com fraturas expostas, seguiu para as urgências hospitalares de Aveiro.



Do despiste para a berma resultaram ferimentos ligeiros em mais dois ocupantes, um adulto e uma criança de 14 meses.

No local do acidente estiveram 14 efetivos, entre bombeiros, pessoal do INEM e GNR, com cinco veículos.