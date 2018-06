A Câmara Municipal de Aveiro acordou a Federação Portuguesa de Futebol a realização da edição 2018 da Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro, no próximo dia 4 de agosto, pelas 20h45, culminando com sucesso um processo de candidatura e de negociação desenvolvido nos novos moldes definidos pela FPF.

É com especial gosto que damos desde já as boas vindas a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e do Desportivo das Aves e a todos os que apreciam o espetáculo futebol, convidando a todos para visitar a nossa Cidade, Município e Região de Aveiro, estando convictos que se encontram reunidas todas as condições para uma grande festa.

Queremos agradecer à Federação Portuguesa de Futebol, com quem a Câmara Municipal de Aveiro tem trabalho em variadas e frutíferas parcerias, pela opção inteligente de realizar a Supertaça Cândido Oliveira 2018 no Estádio Municipal de Aveiro, o que acontece pela nona vez – terceira consecutiva – aproveitando desta forma todas as potencialidades do recinto, bem como a sua localização privilegiada e o seu enquadramento na Região de Aveiro e na Região Centro muito visitadas nessa altura de férias, incluindo a sua comunidade emigrante.

O acordo firmado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Federação Portuguesa de Futebol pressupõe a fidelização da realização da Supertaça Cândido Oliveira em Aveiro por mais um ano, podendo esse acordo ser renovado por dois anos, numa aposta clara na dinamização e rentabilização desta importante estrutura desportiva do Município e da Região.

A Câmara Municipal de Aveiro está empenhada em dinamizar o seu Estádio Municipal, potenciando todas as suas capacidades, pelo que a realização de eventos desportivos desta envergadura serão sempre uma mais-valia para a Cidade e toda a Região, nomeadamente ao nível da dinamização da economia local e do próprio turismo, pelo que todo o investimento realizado para a concretização destes eventos serão sempre uma boa aposta para o Município de Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro faz votos que os cerca de 30.000 adeptos que lotarão o Estádio Municipal possam aproveitar a beleza e a hospitalidade da Cidade dos Canais, e que desfrutem de um bom espetáculo de futebol, aproveitando para agradecer publicamente a todas as entidades e empresas que estão envolvidas na preparação e organização deste jogo, todo o empenho de profissionalismo sempre demonstrado.

Município de Aveiro