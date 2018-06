Um acidente de trabalho numa empresa de metalurgia na freguesia de Carregosa, Oliveira de Azeméis, causou um ferido muito grave, com amputação de membro inferior.



A vítima, do sexo masculino, de 18 anos, foi conduzida às urgências hospitalares de Gaia pelos bombeiros de Fajões com apoio do pessoal médico do INEM.



O alerta foi dado pelas 11:00.



Entre bombeiros, INEM e autoridades estiveram no local seis efeitivos com três viaturas.