Deputados do PSD/Aveiro visitam Travassô e Óis da Ribeira para aquilatarem o “garrote” que tem sido imposto à autarquia 19 jun 2018, 11:52 Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Aveiro visitaram a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, que ainda não tem executivo constituído desde as últimas eleições autárquicas, porque as forças que perderam nas urnas desejam ter maioria, ao não viabilizarem a proposta do partido vencedor. Desde há meses, não há qualquer atividade para além a emissão de atestados, uma vez que o presidente eleito se encontra absolutamente manietado para a atividade que sirva os interesses da população.



“É absolutamente inconcebível que, tanto tempo após as eleições, as populações de Travassô e Óis da Ribeira não tenham quem olhe por elas apenas porque ainda há quem não respeite a democracia e os resultados da sua aplicação” – comentou António Topa, coordenador dos deputados do PSD/Aveiro, no final de uma visita à autarquia.



Desde a simples limpeza de valetas às despesas do dia a dia, como o pagamento a funcionários ou a gestão dos cemitérios, a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira está absolutamente bloqueada. O presidente eleito, Sérgio Neves, está impedido de aceder à conta bancária da Junta de Freguesia, ao ponto de não saber, sequer, o saldo, não tendo, por isso, acesso às transferências de capital, sejam da Câmara Municipal ou do estado central.



“Está na hora de fazer imperar o bom senso, dos partidos e da própria Câmara Municipal. Está na hora de se lembrarem das populações, pois são elas as mais prejudicadas com este imbróglio” – lamentou Sérgio Neves aos deputados, numa reunião organizada para sensibilizar o poder político para aquilo a que o autarca chama de “garrote” colocado a Travassô e Óis da Ribeira, reafirmando disponibilidade para formar executivo com outra força partidária, mas sempre em maioria.



O Ministério Público foi chamado pelo Partido Socialista a pronunciar-se sobre o momento vivido na união de freguesias, mas no lugar lhe dar razão, apontou no sentido da eventual perda de mandato em que incorrem os diversos eleitos que não sejam do PSD, considerando as faltas às assembleias convocadas pelo presidente eleito. A procuradora titular do processo recomendou bom senso às forças concorrentes ao último ato eleitoral e a realização de uma assembleia que ponha cobro ao impasse, que, entretanto, foi convocada para esta quinta-feira.



Para António Topa, "está na hora de as forças que perderam as eleições aceitarem as regras da democracia e, sobretudo, pensarem nos interesses das populações de duas freguesias que pararam no tempo e que merecem se tratadas com a dignidade que se impõe". O deputado aveirense exorta as forças políticas locais a "acatarem a recomendação de Ministério Público, que aponta no sentido de uma mudança de postura, sempre tendo como objetivo último os interesses dos cidadãos que os elegerem".

