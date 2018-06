PS de Aveiro devolve a Ribau Esteves as críticas de "circo mediático" apontadas em S. Jacinto 19 jun 2018, 00:09 "Indelicadeza e desrespeito". É assim que o PS de Aveiro reage às declarações muito críticas do presidente da Câmara a propósito de tomadas de posição da oposição local sobre a falta de cuidados médicos em S. Jacinto, palavras ouvidas aquando do hastear da Bandeira Azul, sábado passado.



Em comunicado, os socialistas não acrescentam mais sobre o tema do qual já tinham anunciado que a 1 de agosto o médico estará de volta à localidade. Mas não deixam de estranhar que a Câmara não tenha conseguido ultrapassar o problema.



"Lamentavelmente em S. Jacinto apenas colhemos um exemplo do esquecimento a que o município de Aveiro está votado com este presidente de Câmara que, autoproclamado de velho autarca com muito conhecimento e influência em todos os quadrantes da país e da Europa, não consegue executar uma medida que resolva os problemas reais das pessoas ou apresentar um Plano Estratégico para o Município de Aveiro que vá além de megalomanias e propaganda repetida em ilusões que os aveirenses reprovam em toda linha".



A comissão política concelhia ´rosa´ aproveita para analisar a gestão camarária em S. Jacinto, freguesia que considera "adiada e maltratada pelo presidente" da autarquia.



Em cinco anos Ribau Esteves "apenas têm feito circo mediático à volta do hastear da bandeira, no início da época balnear e, pela enésima vez, promove a visita ao molhe norte - ainda por abrir em definitivo à população e com utilidade-resultados altamente discutíveis".



O PS diz que a juntar aos adiamentos sucessivos,"para distrair" a população, "repetem-se os episódios de profunda indelicadeza, de desrespeito."



"Nada que seja estranho aos aveirenses que já começaram a visualizar no seu comportamento, o de dono de um circo onde as suas ideias e palavras não se contrariam", sublinha a concelhia.



O PS aponta ao dedo a falhas do líder da maioria PSD-CDS que prejudicam S. Jacinto. "Muito provavelmente influenciado pelo efeito do ciclo migratório das aves que por ali passam, lamentamos que continue a passar sem concluir as obras iniciadas por executivos anteriores (marginal, porto de abrigo e CAR Surf)".



Para a estrutura presidida por Manuel Oliveira Sousa as pessoas da freguesia "têm sido permanentemente mal tratadas pelo presidente de Câmara que continua a insistir, com uma atitude arrogante e ridícula, em enganar as pessoas com promessas e mais promessas, sempre a adiar, tentando distrair as atenções sobre o que verdadeiramente promete, faz mal ou pura e simplesmente maltrata", considerando que Ribau Esteves pretende "enganar com pão e circo" mas S. Jacinto "já não vai nisso e quer factos e não promessas sucessivas."



Discurso direto



− Os transportes (fluviais e autocarro), mais abrigo menos abrigo, continuam, entre qualidade e preço, uma dor de cabeça para S. Jacinto e todos os aveirenses;

− As obras na extensão de saúde nunca mais acabam - não acerta uma data para a sua conclusão;

− A requalificação da escola fica-se pela cosmética;

− Os apoios aos pescadores estão fechados e a deteriorarem-se;

− O turismo militar é um conceito propagandístico e demagógico;

− O processo dos antigos estaleiros continua sem resolução à vista, não há investidores e não se promove o seu aparecimento;

− A resolução do contencioso entre a Junta e a Câmara sobre o Parque de Campismo arrasta-se, ou não esteja o Campo de Futebol, o Pavilhão e a Piscina a caucionar as pretensões do dono do circo.

Com tanta inverdade, até a animação de verão, que começou com o tristíssimo episódio do atamancado Tuga Fest, surge como uma marca de prepotência, sem articular com ninguém, nomeadamente com a Junta de Freguesia, numa clara afronta as pessoas que ali vivem e trabalham. Notícias Relaccionadas 16 jun 2018, 15:05 S. Jacinto / Saúde: Ribau Esteves critica "folclore" dos partidos com responsabilidades de governo Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)