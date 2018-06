Murtosa: Câmara critica demora no reforço de segurança da marginal 18 jun 2018, 23:26 Falta de segurança da EN 327 entre a Torreira e São Jacinto, onde ocorreu, em maio, mais um acidente mortal, após despiste para a Ria, poderá levar Câmara a tomar medidas, incluindo do foro judicial.



O executivo camarário murtoseiro debateu o assunto numa das últimas reuniões a pretexto de uma intervenção do vereador do PS, Jorge Bacelar.



Para o eleito socialista, perante a repetição de acidentes mortais, "é necessário apurar responsabilidades por que ainda não foi colocado as proteções que evitem a queda das viaturas na ria, proponho que seja participado ao Ministério Público para apurar responsabilidades".



O líder da edilidade disse partilhar "a preocupação e o lamento" do vereador, acrescentando "não compreender o sistemático adiamento da concretização de uma obra que a ser realidade teria muito provavelmente salvado uma vida."



Quanto à proposta, Joaquim Batista (PSD), adiantou que iria pedir à assessoria jurídica para analisar "uma possível deliberação a tomar no sentido de ser exigido o apuramento de responsabilidades pela atitude no mínimo negligente que a tutela vem adotando perante as sucessivas tragédias que, infelizmente vão ocorrendo ao longo do troço da EN 327 compreendido entre a Pousada da Ria, na freguesia da Torreira e a freguesia de S. Jacinto."



A Infraestruturas de Portugal adjudicou no passado dia 11 uma empreitada lançada a concurso em abril de 2017 para a implementação de barreiras de segurança junto à Ria entre o KM 48+100 e o KM 53+925. O preço base é de 340.000 euros e o prazo de execução de dois meses.



Além de despistes para a Ria que provocaram oito mortes desde 2008 (número oficioso), a ligação entre as duas localidades é, não raro, palco de colisões.



Acidentes graves



27 mai 2018

Despiste para a Ria na marginal Torreira - São Jacinto causa morte de mulher

Uma viatura de passageiros caiu à ria, a meio da tarde, na estrada nacional 327, junto ao camping da Orbitur, à entrada da freguesia de São Jacinto, provocando a morte de uma ocupante de 53 anos



17 fev 2017

Colisão provocou um morto na Torreira

Uma colisão na estrada nacional 327 junto ao lugar do Muranzel, freguesia da Torreira, causou uma vítima mortal, do sexo masculino.



03 fev 2016

Aveiro: Viatura caiu à ria, junto a São Jacinto / Uma vítima resgatada sem vida das águas

Os Bombeiros Novos, através da secção de São Jacinto, foram ativados pelas 17:00 para socorrer uma viatura que caiu à ria, na estrada marginal, junto ao camping da Orbitur, entre a Torreira e São Jacinto.



04 set 2016

Despiste para a Ria causou dois mortos em São Jacinto

Um casal idoso residente na zona do Porto morreu, tudo indica, por afogamento, quando a viatura ligeira em que seguia despistou-se para a Ria de Aveiro.



22 mar 2015

Viatura caiu à Ria em São Jacinto causando a morte de um ocupante

Henrique Casqueira, agricultor de Pardiló, foi resgatado já cadáver.



04 dez 2015

Viatura caiu à ria em São Jacinto, causando ferimentos no condutor

Uma viatura caiu à ria, na estrada nacional 327, à entrada de São Jacinto, informaram os bombeiros da Murtosa.



O sobrevivente informou que existia a outra pessoa no interior, também do sexo masculino, que viria a ser retirada sem vida pelos mergulhadores dos Bombeiros Novos, entretando ativados pela Capitania do Porto de Aveiro



10 fev 2009

Carro caiu à ria / Pescador ajudou a salvar única ocupante

Uma condutora conseguiu sair ilesa do despiste da sua viatura que caiu, pelas 13:30, na Ria de Aveiro.



28 jul 2008

Viatura caiu à Ria e causou a morte de militar

Os elementos identificativos recolhidos na água apontavam para um médico militar de 37 anos, natural da Póvoa do Varzim, a prestar serviço no Regimento de Infantaria nº 10 do Exército. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

