Ecoevento: Câmara de Anadia celebra protocolo com ERSUC 18 jun 2018, 19:42 A Câmara Municipal de Anadia e a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA celebraram um acordo de parceria com vista ao reconhecimento de “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinhos 2018” como EcoEvento. O certame, que tem como palco o Vale Santo, em Anadia, vai ser inaugurado na próxima sexta-feira, dia 22 de junho, pelas 18h00, e decorrerá até domingo, 1 de julho. Um EcoEvento é uma iniciativa pontual que se realiza num espaço pré-definido, com uma duração limitada, e que é um exemplo de adoção de medidas ambientais adequadas e promotoras dos conceitos da sustentabilidade. Incentivar a redução das quantidades de resíduos produzidos durante a feira, a separação de embalagens, e a recolha seletiva e encaminhamento, para reciclagem, das quantidades recolhidas, são as principais ações contempladas nesta iniciativa, que visa, ainda, tornar a organização da feira mais credível do ponto de vista ambiental e minimizar o impacto do evento sobre o meio ambiente. Nos termos do acordo agora celebrado, o Município de Anadia compromete-se a criar e a implementar as infraestruturas necessárias à correta separação e recolha seletiva de todos os resíduos de embalagem recicláveis produzidos no evento, e o consequente encaminhamento dos resíduos recolhidos para a ERSUC, promovendo, junto dos visitantes do certame, boas práticas ambientais. Por seu turno, a ERSUC prestará à autarquia um conjunto de serviços destinados a possibilitar a correta separação e deposição seletiva. Disponibilizará, igualmente, meios didáticos e pedagógicos relacionados com a correta gestão de resíduos urbanos, bem como materiais informativos e de suporte. Estão igualmente previstas ações de formação direcionadas para a organização e comerciantes. A ERSUC irá, ainda, premiar o desempenho ambiental, em função das quantidades de resíduos entregues. Assim, está previsto o pagamento de 80 euros por tonelada de papel e cartão, de 220 euros por tonelada de plástico, metal e pacotes de bebida, e de 12 euros por tonelada de embalagens de vidro. Sobre esta matéria, o executivo municipal deliberou que a receita resultante da recolha destes resíduos será atribuída à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia. Se o município cumprir todos os requisitos, o evento será distinguido com o “Selo EcoEvento”. Município de Anadia Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

