Apresentação da Feira Nacional do Mirtilo 2018 18 jun 2018, 16:51 Dia 21 de junho. 11:00, no Parque Urbano da Vila de Sever do Vouga.



A Feira Nacional do Mirtilo realiza-se entre os dias 28 de junho e 1 de julho, sendo esta a 11.ª edição de um evento que movimenta dezenas de milhares de pessoas. Serão quatro dias com atividades dirigidas aos profissionais da fileira dos pequenos frutos e às famílias. Palestras técnicas, animação musical, showcooking, espaço criança, apanha do mirtilo, entre outros, fazem parte da programação da feira que tem entrada gratuita. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)