Marchas populares abrem Festas da Cidade de São João da Madeira, que encerram com Miguel Araújo ao vivo 18 jun 2018, 16:40 Decorrem de 21 a 25 de junho, as “Festas da Cidade”, com as quais S. João da Madeira comemora o tradicional S. João. Um dos grandes destaques do programa, está reservado logo para a primeira noite, com a realização, a partir das 20h45, das Marchas Populares.



Esse momento reúne mais de 2000 participantes, a maioria dos quais são alunos das escolas sanjoanenses, atraindo à Avenida da Liberdade (na zona da Câmara Municipal) uma grande multidão para aplaudir esse desfile de grande tradição, ao qual não faltam as tradicionais quadras e manjericos.



O programa de animação das Festas da Cidade prossegue a 22 de junho, no Jardim Municipal, com danças, pelo Ginásio EquilibrioFit, às 21h00, a que se segue, às 22h00, a atuação da banda MG4.



A 23 de junho, a noite de S. João inclui, às 22h30, um concerto da banda Alfa2, no mesmo local da cidade, onde se realiza também, no dia 24, às 21h30, um encontro de Bandas Filarmónicas, que aí se concentram depois de, durante a tarde, participarem numa arruada pela cidade (com início às 15h30).



Concerto e fogo-de-artifício na última noite das festas



O programa encerra na noite de 25 de junho com Miguel Araújo ao vivo no Jardim, a partir das 22h00. Temas muito populares do músico que integrou a banda “Os Azeitonas”, como o incontornável “Os maridos das outras”, vão fazer-se ouvir neste muito aguardado concerto com entrada livre, a que se seguirá um espetáculo de fogo-de-artifício, previsto para as 23h45.



Como é tradição, estes festejos incluem também uma importante vertente religiosa, com particular relevo para a Procissão Solene, no dia 24 de junho, às 17h00, com saída e regresso à Igreja Matriz, atraindo uma multidão de devotos e envolvendo numerosos figurantes e músicos, que acompanham, pelas ruas da cidade, os andores com as imagens de santos.



