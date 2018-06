Aveiro: PCP reage a declarações de Ribau Esteves sobre intervenções políticas em defesa dos cuidados médicos em S.Jacinto 18 jun 2018, 15:32 A Comissão Concelhia do PCP de Aveiro dá conta, em comunicado, do seu "repúdio" pelas declarações produzidas pelo Presidente da Câmara, este fim-de-semana, em São Jacinto, em que qualificou de "palhaçada" e "circo degradante" as diversas intervenções políticas e cívicas em torno dos problemas da saúde e da falta de médicos. "Para o PCP, das declarações produzidas, sobre o conteúdo e termos escolhidos, resulta desde logo a consideração de que as mesmas revelam deselegância e má-educação indignas de titulares de cargos públicos e que apenas desprestigiam as instituições por si representadas".



"Atendendo à presença do presidente da concelhia aveirense do PSD na concentração da população de São Jacinto na semana passada, coloca-se-nos a dúvida se estaria Ribau Esteves igualmente a qualificar de "palhaçada" e "circo degradante" a acção do seu dirigente partidário", lê-se também no comunicado.



O PCP acusa o presidente da Câmara de "de cinismo e hipocrisia políticas na medida em que não só escusa a intervenção do seu próprio partido nesta matéria(e é o seu Partido o maior grupo parlamentar na Assembleia da República), como faz apelo a uma resolução do problema via Orçamento de Estado, isto quando Ribau Esteves sabe que a sua resolução não está no âmbito concreto deste."



"Os problemas da saúde no concelho de Aveiro são graves e agravam-se quotidianamente e o PCP tem estado sempre do lado das populações, dos utentes e dos profissionais do sector, em defesa do Serviço Nacional de Saúde", refere a concelhia.



O PCP lembra ainda que apresentou o problema de São Jacinto na Assembleia Municipal de Aveiro de Abril, esteve presente junto das populações em São Jacinto a semana passada e anuncia que "irá intervir nesse sentido também na Assembleia da República." Notícias Relaccionadas 16 jun 2018, 15:05 S. Jacinto / Saúde: Ribau Esteves critica "folclore" dos partidos com responsabilidades de governo Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)