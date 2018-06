Nega intenção de matar sobrinho a tiro de caçadeira 18 jun 2018, 11:01 Um indivíduo de 43 anos de etnia cigana, detido preventivamente, começou esta manhã a ser julgado, por tentativa de homicídio do sobrinho durante uma discussão familiar em que esteve envolvido também o pai da vítima, seu irmão, tendo negado a intenção de matar. Os factos remontam a 9 outubro do ano passado, ao fim da tarde, num acantonamento em São Salvador, Ílhavo. Segundo a acusação, o autor dos disparos terá agido por não aceitar o acolhimento dado pelo irmão ao sobrinho e a uma mulher da mesma etnia. "Ela trazia para lá homens para fazerem poucas vergonhas, sexo", concretizou, alegando recear que pudessem "fazer mal" aos seus filhos, especialmente a uma filha de 12 anos. O homem afastou, na sua defesa, que o episódio tivessse a ver por não aceitar a relação amorosa do familiar com a mulher em causa, que se dedicava à prostituição. Outra pretensão razão para não aceitar a mudança deveu-se, segundo explicou, ao facto do sobrinho cometer assaltos. A vítima foi atingida de raspão na cabeça por um dos dos tiros de caçadeira semiautomática disparados pelo arguido que, nas declarações prestadas no início de julgamento, negou não só ameaças prévias de morte, como também que quisesse matar. Garantiu ainda que foi o irmão quem começou o tiroteio : "virou-se contra mim e disparou. A minha intenção não era fazer mal, queria acalmá-los. Com o nervoso disparei o gatilho, sem quer. Estava mais ou menos a 10 metros", explicou, confessando, assim, parcalmente os factos imputados que o levam a responder por homicídio qualificado na forma tentada. Os familiares envolvidos figuram entre as testemunhas a ouvir pelo tribunal durante o dia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

