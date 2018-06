Consórcio UA/ IT desenvolve sensores e aplicações para melhorar trânsito citadino 17 jun 2018, 23:33 Aveiro participa no projeto tecnológico MobiWise, que irá criar uma plataforma para melhorar a mobilidade urbana.



A Universidade e o Instituto de Telecomunicações (IT) trabalham numa infraestrutura de acesso online 5G baseada em sensores em veículos de habitantes locais e visitantes, reunindo o máximo de informação.



Um projeto apoiado por fundos europeus para a promoção da ´Internet das Coisas´ (IoT), que permitirá criar aplicações públicas relacionados com o conceito de ´cidade inteligente´.



Susana Sargento, docente da UA e investigadora no IT, adianta num artigo publicado pela newsletter do programa Compete 2020 que a plataforma será testada "em ambientes reais de larga escala, tanto no Porto na área da mobilidade ecológica, como em Aveiro na área da condução automóvel, prevenção e deteção de acidentes, podendo depois ser transportados para outras cidades."



Os promotores do MobiWise têm experiência num sistemas idênticos, nomeadamente um projeto nos autocarros do Porto.



A atual fase de desenvolvimento "irá usar e melhorar uma plataforma que já é atualmente única ao nível mundial e irá ter um impacto social relevante, melhorando o ambiente urbano e a qualidade de vida dos seus cidadãos."



Em Portugal, além de Aveiro poderá ser aplicada em Águeda. No estrangeiro, existem contactos para a sua disponibilização em S. Francisco (EUA), Barcelona (Espanha) e Singapura.



O projeto "MobiWise: da sensorização móvel à recomendação de mobilidade" contou com o apoio do Compete 2020 no âmbito do SAICT - Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, envolvendo um investimento elegível de cerca de 2, .3 milhões de euros, o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 2 milhões de euros.

