O Lourosa terminou, esta tarde, a época em beleza juntando ao título de campeão do principal escalão distrital de futebol a Supertaça, mercê de uma vitória por 3-0 frente ao Beira-Mar, vencedor da Taça Distrital e segundo classificado do campeonato.



O desfecho da partida entre as duas melhores equipas do futebol distrital aveirense é excessívo para a combatividade imprimida pelos derrotados, mas premeia a equipa mais eficaz.



O Lourosa teve a felicidade de se colocar na frente do marcador logo aos quatro minutos numa finalização de cabeça, oportuna, na pequena área de Leo, após dois lances de grande aperto defensivo, incluindo uma bola enviada à barra pelo central António.



Os beiramarenses, muito condicionados por várias ausências, depois de uma ponta final de campeonato bem mais exigente que o adversário, conseguiram reagir bem e criar boas oportunidades (praticamente as únicas da primeira parte depois do golo).



Após o intervalo, a história repetiu-se. Viram-se mais lances de perigo que não tiveram consequência, desde logo por falta de pontaria - que o diga Zé Bastos, que continuava a tentar de todas as formas e feitios repor a igualdade: remates à figura, um desvio de cabeça rente ao poste e até um ´chapéu´ que saiu junto à baliza. Mas não se poderá tirar, também, mérito ao guarda-redes lusitanista com um punhado de intervenções ao longo do embate.



Mário, ponta-de-lança que começou a época em Aveiro, saltou do banco na segunda parte para colocar fim às aspirações dos aurinegros. E correspondeu de forma irrepreensível. Primeiro ao ampliar a vantagem, correspondendo ´à matador´ com um remate rasteiro na pequena área a cruzamento da esquerda de Leo (68m); e dez minutos depois, pediu a bola novamente a Leo e, num lance de excelente recorte técnico, rematou em jeito, fora da área, descaído para a direita, para o ângulo superior esquerdo, sem hipótese de defesa. Em ambos, o avançado não festejou.



A Supertaça acabou assim por ficar nas mãos da equipa que conseguiu ser em termos absolutos a melhor do futebol distrital na época 2017-2018.



Os aveirenses quebraram nesta final jogada em Águeda um ciclo de 10 jogos oficiais sem perder, mantendo, contudo, um ´élan´ positivo que será importante para prepararem a próxima temporada em que voltarão a querer atacar os lugares cimeiros, mas de forma mais indiscutível.

O Lourosa fez alinhar de início Marco; Rena, António, Correia, Ivo; Edu Marques, Edu Silva, Pedro Silva, Gomes, Koneh, Leo (jogaram ainda Ricardo, Mário, Rui Lopes)



Pelo Beira-Mar, começaram a partida Marco Pais; Aranha, Ramalho, Mané, André Nogueira; Letz, Mathieu, Aparício; Alex, Zé Bastos, Artur (jogou ainda Berna).

Declarações

"Sabíamos que se não resolvessemos cedo o jogo a nosso favor seria difícil, tínhamos muitas limitações com jogadores no banco que não podiam ser utilizados. Fomos surpreendidos de início no único lance em que Lourosa chegou à nossa área e depois estivemos por cima do jogo. Criámos oportunidades de golo, mas não concretizámos. Aconteceu em jogos anteriores. A eficácia hoje seria importante, ofensiva e defensiva. Quando sofremos o segundo golo as forças já eram poucas" - Cajó, treinador do Beira-Mar.



"Fomos superiores a nível individual e coletivo contra uma grande equipa, das melhores em termos ofensivos. Fomos uns justos vencedores da Supertaça, uma equipa que ganha 3-0 é eficaz. Ficaram por marcar mais três e o Beira-Mar poderia ter marcado um ou dois. Faltou a Taça, por causas de umas coistas em São João de Ver com o mesmo árbitro de hoje. Os jogadores foram enormes. É o corolário de uma época de trabalho. Encarámos o jogo com muita seriedade " - Luis Miguel, treinador do Lourosa.