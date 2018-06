Câmara de Oliveira de Azeméis faz melhoramentos no parque La Salette 17 jun 2018, 15:43 O parque La Salette, o parque urbano mais emblemático do município de Oliveira de Azeméis, "está a ser alvo de um conjunto significativo de melhorias que visam potenciar e assegurar os diferentes equipamentos e espaços que o compõem", anunciou a edilidade local.



A intervenção que decorreu essencialmente no núcleo central do parque, para onde converge o maior número de visitantes, envolveu a renovação das instalações elétricas por lâmpadas de baixo consumo (LED), a construção de abrigos para os animais e a entrega de um novo ganso ao parque.



Segundo a Câmara oliveirense, procedeu-se ainda à substituição da rede no campo de futebol do parque infantil, necessidade que se fazia sentir já há algum tempo por parte dos seus utilizadores e que se encontra agora concluída.



"Prevê-se para a última semana deste mês a conclusão dos trabalhos de limpeza e reparação do parque de merendas, dando ainda mais segurança e dignidade a este espaço tão apreciado pelos oliveirenses e por todos os que visitam Oliveira de Azeméis", conclui a nota. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

