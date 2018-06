O projeto integrado do Museu Vista Alegre, em Ílhavo, é finalista dos prémios RegioStars, instituídos pela Comissão Europeia, integrando a categoria “Investir no património cultural” - Vista Alegre Heritage Museum.



Segundo uma nota de imprensa da empresa, o projeto integrado para a requalificação do lugar da Vista Alegre incluiu a ampliação e remodelação total do museu da marca centenária, mas também a edificação do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, a requalificação da Creche enquanto Serviço Educativo de Manufatura e Pintura, a reabilitação do Teatro Vista Alegre, e o restauro da capela setecentista de Nossa Senhora da Penha de França, assim como de toda a envolvente desde o Terreiro ao Bairro Operário. Foi ainda abrangida uma área de edificado composto por algumas secções da fábrica e pelos edifícios contíguos, nos quais se instalaram as lojas da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro.



Além destas intervenções, foram realizadas obras de ampliação na fábrica da Vista Alegre e de modernização e aumento de capacidade de produção, que incluiu o armazém automático, a instalação de novos fornos e prensas isostáticas, o forno e equipamento de produção automática de vidro e forno de cristal nas outras unidades.



No conjunto destas intervenções foram investidos 30 milhões de euros no universo fabril da Vista Alegre e 17,5 milhões de euros na unidade hoteleira.



"A escolha deste projeto como finalista de um concurso com grande alcance internacional demonstra que as verbas solidárias da União Europeia foram bem canalizadas para projetos inovadores, valorizadores dos recursos e das pessoas dos territórios e com forte impacto em geração de emprego e de riqueza", refere a Vista Alegre.



O projecto de recuperação do Lugar da Vista Alegre foi inaugurado em maio de 2016 com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo, a Vista Alegre e o Grupo Visabeira revitalizado um património que se encontrava degradado e em riscos de desaparecer.



O projeto de requalificação do património e da competitividade da Vista Alegre foi apoiado por fundos da União Europeia, ao abrigo do Programa Centro 2020 e do Compete 2020. Considerados os “Óscares Europeus” para os projetos mais inspiradores de desenvolvimento regional, apoiados pelos fundos da União Europeia, o galardão é atribuído pela Comissão Europeia desde 2008, com o objetivo de reconhecer publicamente investimentos inovadores e que servem de exemplo às demais regiões europeias.