Parlamento aprovou proposta do Bloco para alargar atendimento médico em N. Sra. de Fátima 17 jun 2018, 11:05 A proposta do Bloco para alargar o atendimento médico em Nossa Senhora de Fátima foi votada no Parlamento com o voto favorável de todos os partidos exceto do PS que se absteve (com dois deputados a votar a favor).



O Bloco lamenta profundamente que o PS mantenha uma posição que não defende a população de Nossa Senhora de Fátima e que aposte no subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde.



A proposta do Bloco recomenda ao governo que "reforce o atendimento médico na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro II, aumentando o número de dias e de horas semanais com a presença de médico". Atualmente o atendimento apenas decorre uma tarde por semana



A proposta recomenda ainda que se "garanta cuidados de enfermagem durante todos os dias úteis na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro II".



Com a aprovação desta resolução, o Bloco espera que o governo a cumpre a curto prazo.



O Bloco apresentou ainda uma proposta de recomendação que será discutida e citada na próxima Assembleia Municipal a expressar solidariedade para com a luta da população de Nossa Senhora de Fátima.



Propõe ainda que a Assembleia Municipal solicite "ao Governo e ao Serviço Nacional de Saúde que desenvolvam todas as medidas necessárias para: a) o reforço do atendimento médico na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro II, aumentando o número de dias e de horas semanais com a presença de médico; b) garantia de cuidados de enfermagem durante todos os dias úteis na extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro II".

