S. Jacinto: Estradão e novo apoio de praia com inauguração em julho 16 jun 2018, 23:37 O estradão de acesso ao molhe norte da barra do Porto de Aveiro, através de S. Jacinto, está atrasado devido a dificuldades do fornecedor dos materiais em madeira para o percurso de dos quilómetros, que viu a sua atividade afectada pelos fogos florestais do verão do ano passado.



Assim, a abertura em pleno deverá acontecer em meados de julho, adiantou o presidente da Câmara, este sábado, após o hastear da Bandeira Azul na praia local.



Segundo Ribau Esteves, está a ser programada uma inauguração do acesso, que permitirá "fruir de uma paisagem única", bem como da obra de requalificação do apoio de praia, no qual foram investidos 100 mil euros. Ambas as intervenções deverão rondar os 200 mil euros.



O autarca deixou ficar outras novidades relativas a eventos locais este verão. A Câmara vai apoiar o primeiro acampamento municipal de escuteiros no âmbito da dinamização do campos escola e em agosto irá repetir, em dose reforçada, o ´Festival das Dunas´ com mais um cartaz musical.



No âmbito da divulgação do Centro de Alto Rendimento de Surf (Carsurf), o esforço mais recente foi no sentido da "internacionalização", com um trabalho de acolhimento de jornalistas estrangeiros especializados na modalidade.



Ribau Esteves vê potencial em explorar a imagem de S.Jacinto como praia de "espeficifidades", com extenso areal e uma reserva natural muito próxima, existindo sinais positivos. "Ocorreu um crescimento, claramente, da procura, mas necessita de mais serviços, nomeadamente restauração", disse. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)