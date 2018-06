Embarcações típicas da ria de Aveiro fantasiadas de ´dragões´ coloridos navegaram este sábado à tarde pelos canais citadinos de Aveiro numa iniciativa do Instituto Confúcio da universidade local, que teve apoio municipal.



O desfile "intercultural" foi o ponto alto do ´festival do barco-dragão´, que trouxe à cidade uma mostra do evento chinês milenar em memória do "grande poeta e patriota" Qū Yuán.



José Oliveira, artista plástico da Murtosa e um dos mais requisitados pintores de painéis e decorações do ex libris da Ria construiu as cabeças de dragão carregadas nas proas.



A organização proporcionou, entre outras atividades, um espectáculo de dança do dragão, demonstração de artes marciais, jogos, música e dança tradicionais chinesas, sem esquecer degustação do doce tradicional confecionado para ´festival´ e a cerimónia do chá.



A lenda do barco-dragão



Remontando ao ano 277 a.C., o festival do barco-dragão realiza-se todos os anos, em memória do grande poeta e patriota Qū Yuán, no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês.

Conta-se que o poeta Qū Yuán, ao saber que a capital do seu país (o Reino Chǔ) fora ocupada pelas tropas do Reino Qín, não suportou a tristeza, atirando-se ao rio Mìluó Jiāng. Ao receber a notícia de que Qū Yuán morrera afogado, a população chinesa, receando que os peixes comessem o cadáver do poeta, percorreu o rio Mìluó Jiāng em barcos, lançando arroz à água. Desta forma, os peixes saciariam a sua fome e não comeriam o corpo do poeta.

Fotografias JF de Aradas