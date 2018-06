Supertaça distrital: Treinadores do Lourosa e do Beira-Mar fazem a antevisão de um jogo de desfecho imprevisível 16 jun 2018, 17:48 É uma espécie de tira teima entre as equipas que mais se evidenciaram no futebol distrital. Beira-Mar e Lourosa reencontram-se este domingo em Águeda para o derradeiro troféu da época. A formação da Feira conseguiu o objetivo mais importante, que foi garantir a promoção ao Campeonato de Portugal. Os aveirenses ficaram em segundo, conquistando a Taça Distrital. No confronto direto, o Beira-Mar venceu fora (1-2), depois seria o Lourosa a festejar em Aveiro (0-1) Luis Miguel, técnico dos lusitanistas, admite, naturalmente, algum relaxamento nesta fase, garantindo, assim, empenho competitivo da sua equipa. "Perspetivo um jogo muito equilibrado e bom espetáculo de futebol entre as duas melhores equipas do campeonato. Numa equipa que atinge o seu principal objetivo a quatro jornadas do fim, é normal haver uma descompressão ao nível mental. Houve um abrandamento propositado e calculado na intensidade de treino, mas nestas duas últimas semanas voltamos ao normal e concentramo-nos neste jogo da Supertaça", disse. Cajó, pelos aurinegros, dá vantagem no plano físico ao adversário, mais fresco, a compensar com o desejo de juntar mais um troféu. "Espero um jogo entre duas boas equipas, com ambição igual na luta pela conquista do último troféu da época.Estamos em final de época, que já vai longa. Para nós foi muito desgastante, porque tivemos pela frente muito mais para ultrapassar do que o nosso adversário, ainda para mais, desde que foi eliminado da Taça de Aveiro, apenas cumpriu calendário até chegar a este jogo", referiu o treinador. O Lourosa não conta com Dibola, Joca, Belinha, Dipita e, muito possivelmente, Rui Lopes. "O nosso objetivo passa por trazer a Taça para Lourosa. espero um Beira Mar muito competitivo e motivado em ganhar ao grande campeão. Vai ser um excelente espetáculo de futebol e que os adeptos façam parte do espetáculo, pelos melhores motivos", rematou Luis Miguel, que irá manter-se à frente da equipa. O plantel do Beira-Mar "está um pouco curto", condicionando a nível de opções. O central Lobo saiu lesionado da final com o Pampilhosa e Pedro Moreira continua a recuperar. "Mas, por outro lado, como temos conseguido conquistar o que tínhamos para conquistar, torna-se mais fácil manter os níveis competitivos altos para podermos almejar mais um título para o nosso clube, ressalva Cajó. "Estar nas decisões e nas finais é sempre prestigiante, e conseguindo a conquista Domingo, será o coroar de uma época bastante positiva, em que depois de termos sido arredados da luta pelo campeonato, era e é tudo o que podíamos conquistar, isto é, segundo lugar do campeonato, Taça de Aveiro e Supertaça", acrescenta o técnico aveirense, esperando ter pela frente "uma equipa muito experiente no sector defensivo e que entrega o processo ofensivo muito às individualidades e aos desequilíbrios que os seus avançados podem fazer." "Será certamente um bom espectáculo de futebol, com muito público afecto a ambos os conjuntos e num estádio muito bonito como é o do Recreio de Águeda.Espero que os auri-negros continuem a apoiar a nossa equipa como têm feito até aqui, porque este grupo de trabalho é merecedor e vai colocar toda a sua alma em campo, para que no final do jogo, possamos festejar mais um título do Beira-Mar", concluiu Cajó. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)