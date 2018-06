S. Jacinto / Saúde: Ribau Esteves critica "folclore" dos partidos com responsabilidades de governo 16 jun 2018, 15:05 A ausência de médico a tempo inteiro em São Jacinto não causa problemas apenas à população local.



O presidente da Câmara de Aveiro alertou, esta sábado, também, para as consequências negativas no turismo, por não dar conforto a quem pretenda visitar a única praia de mar do concelho.



"É preciso que o Ministério da Saúde ponha aqui um médico todos os dias. É importante para a população, mas também para a imagem de S. Jacinto. Andamos a investir na promoção turística, os cuidados de saúde são fundamentais. As pessoas precisam de saber que existe médico, para o caso de ser necessário", defendeu Ribau Esteves, lembrando que a autarquia está a concluir a renovação da extensão de saúde.



O edil falava perante as autoridades e populares presentes na sessão de hastear da Bandeira Azul e outros galardões, aproveitando para criticar "o circo inadmissível montando" nos últimos dias, por "partidos no Governo que em vez de colocarem cá o médico dizem mal de si próprios, com manifestações e requerimentos", referindo-se a iniciativas recentes do Bloco de Esquerda, PCP e PS.



"Em vez de resolverem, andam a fazer de conta. Nego-me a participar em atos destes, que são ridículos", disse.



Interpelado durante a visita ao apoio de praia, foi mais incisivo. "Estou chocado. Na vida política não vale tudo, o que temos visto é de facto um espectáculo degradante. O PS governa o País, a comissão política, o deputado Filipe Neto Brandão andarem com comunicados e requerimentos. Depois, não se percebe, houve uma votação na Assembleia da República e o PS, que anda a fazer requerimentos, absteve-se na proposta de resolução do Bloco de Esquerda. Isto é um circo degradante que S. Jacinto e Aveiro não merecem. O bom senso tem de recriminar. O PS governa com apoio do BE e do PCP, há um problema de médicos, não é só S. Jacinto, o Governo sabe disto, o que se tem de exigir é que resolva o problema. No Orçamento do Estado, BE e PCP digam que só votam a favor com médicos em S. Jacinto e Nossa Senhora de Fátima. Deixem-se de palhaçadas. O presidente da Câmara está sempre a pressionar e a exigir uma solução. Não participo em folclore político, sou sério e trabalhador para resolver os problemas. O ridículo é quem tem de resolver andar metido em folclore".



A saída da última médica que prestava consultas em S. Jacinto a meio tempo deixou os utentes locais sem respostas e dependentes de deslocações.



A Junta local mostrou-se disponível para suportar os custos das viagens para alternativas, nomeadamente na Murtosa. Está previsto que a partir do início de agosto reabram as consultas na freguesia alguns dias.



"É uma situação que está a ser tratada. A Junta pediu para que, enquanto não chegue a nova médica, os utentes possam ser atendidos na Murtosa. Em agosto sabemos que vem uma médica, não sabemos ainda quanto tempo. Esperamos que surja uma solução defintiiva", adiantou o presidente António Aguiar.

