"O comboio histórico vai voltar à linha do Vouga já no dia 30 de Junho", anunciou o presidente da Câmara de Águeda.



Fica, assim, desfeita uma dúvida que pairava desde há várias semanas por força de notícias a referir a existência de problemas, nomeadamente de manutenção do material circulante, que poderiam obrigar a suspender os percursos iniciados o ano passado entre Aveiro e Águeda.



Segundo informou Jorge Almeida num post partilhado pelas redes sociais este ano "irão realizar-se 23 viagens entre Junho e Outubro".



O programa e percurso das viagens turísticas "vai manter o mesmo figurino do ano passado", acrescentou o edil deixando uma garantia: "Nunca duvidei!".



A CP fará, então, 46 percursos no total (ida e volta) de comboio histórico garantindo 16 sábados e sete domingos com paragem no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, animação a cargo de coletividades locais e visita à cidade de Águeda.



Em 2017, os passeios esgotaram as vagas disponíveis praticamente durante todo o período em que se realizaram.



Em abril passado, de visita a Aveiro, o presidente da CP, Carlos Gomes Nogueira, tinha assegurado a aposta da empresa na continuidade do comboio histórico apesar das "restrições fortes no que se refere à componente de manutenção e reparação do material circulante", em especial da máquina a diesel de 1964 que reboca as carruagens.



Segundo escrevia o jornal Público, o problema estava relacionado com a falta de meios humanos na CP para proceder às tarefas em causa.



Circulando aos sábados, entre Julho e Setembro, nele viajaram 1995 pessoas, a que correspondeu uma taxa de ocupação de 100% em grande parte daquele período.

O comboio histórico da Linha do Vouga, a única do país em via estreita, será garantido por uma locomotiva diesel e três carruagens dos primeiros anos do século XX, transportando 150 passageiros em cada viagem.