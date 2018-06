Liga de Basquetebol: Oliveirense venceu terceiro jogo com FC Porto e sagra-se campeã 15 jun 2018, 23:11 A Oliveirense conquistou a Liga de Basquetebol pela primeira vez na sua história ao vencer sem margem para dúvidas o terceiro jogo da final à melhor de cinco dos play off com o FC Porto, no Dragão Caixa, por 69-93.



A equipa orientada por Norberto Alves levava na bagagem uma vantagem de duas vitórias em casa (83-70 e 94-83). Os visitantes tiveram sempre o controlo do jogo (ver estatísticas). Arnette Hallman (MVP) confirmou o favoritismo ao marcar 24 pontos e conseguir sete ressaltos. Do lado do FC Porto, os 17 pontos de Sasa Borovnjak não foram suficientes para impedir a derrota. O desfecho desta noite permitiu à Oliveirense ´vingar´ a derrota sofrida na anterior final que opôs as duas equipas há 15 anos. Declarações "Foi um título desejado há muito tempo por Oliveira de Azeméis. Tenho de agradecer este apoio fantástico, que foi quem apoiou a equipa durante o ano todo. Oliveira de Azeméis é campeã. É um título da humildade, ambição e trabalho de equipa. Todos eles puseram o coletivo à frente de qualquer objetivo individual" - Norberto Alves (treinador da Oliveirense). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

