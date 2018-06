Renovados 38 acordos no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados no centro do País 15 jun 2018, 18:16 A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e os centros distritais da Segurança Social de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu procederam à renovação de 38 acordos com Santas Casas da Misericórdia, Institutições Particulares de Solidariedade Social e hospitais no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).



Segundo informa um comunicado, as renovações, para o triénio 2018/2020, contemplam unidades de cuidados continuados integrados de longa e média duração e convalescença que já se encontram em funcionamento nos referidos distritos.



A ARSC informa que, atualmente, a RNCCI tem, a nível da região Centro, uma capacidade de oferta de 2.329 camas.



A renovação de acordos permite o funcionamento de 818 camas já existentes por um período de mais três anos.



"Projeto conjunto dos ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a RNCCI é formada por um conjunto de instituições, públicas e privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e apoio social. Os CCI promovem a continuidade de cuidados de forma integrada a pessoas em situação de dependência e com perda de autonomia, estando centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra."

